ТК «Эфир» перемещается на 22-ю кнопку кабельного телевидения

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В сетке кабельного телевизионного вещания ТК «Эфир» занял кнопку под номером 22, выиграв соответствующий конкурс. Об этом рассказал генеральный продюсер телеканала Алексей Усанов.
Согласно существующему законодательству, 22-й канал в сетке кабельного вещания отдается муниципальном телевидению на конкурсной основе.
Таким образом, победив в конкурсе, «Эфир» вошел в число бесплатных и общедоступных каналов.
«Это значит, что кабельные операторы будут транслировать наш канал, не взимая плату ни с нас, ни с абонентов», — пояснил Алексей Усанов.
Вместе с тем к телеканалу предъявляется ряд требований к содержанию контента. Так, 20% от общего его количества должно быть связано с местной повесткой дня. Кроме того, 75% контента должно быть отечественного производства.