ТК «Эфир» перемещается на 22-ю кнопку кабельного телевидения

В сетке кабельного телевизионного вещания ТК «Эфир» занял кнопку под номером 22, выиграв соответствующий конкурс. Об этом рассказал генеральный продюсер телеканала Алексей Усанов.

Согласно существующему законодательству, 22-й канал в сетке кабельного вещания отдается муниципальном телевидению на конкурсной основе.

Таким образом, победив в конкурсе, «Эфир» вошел в число бесплатных и общедоступных каналов.

«Это значит, что кабельные операторы будут транслировать наш канал, не взимая плату ни с нас, ни с абонентов», — пояснил Алексей Усанов.

Вместе с тем к телеканалу предъявляется ряд требований к содержанию контента. Так, 20% от общего его количества должно быть связано с местной повесткой дня. Кроме того, 75% контента должно быть отечественного производства.