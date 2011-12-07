Вокалисты из Казани и танцоры из Мамадыша стали обладателями Гран-при «Созвездия — Йолдызлык»

Вокальный ансамбль «Импульс» из Казани и хореографический коллектив «Каприз» из Мамадыша стали обладателями Гран-при XX Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык», сообщают организаторы.

Гала-концерт фестиваля прошел в КДК «Пирамида». В этом году он приурочен к 20-летию «Созвездия— Йолдызлык», 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Татарской АССР.

Артисты продемонстрировали на сцене выступления, преимущественно на военную тему, исполнили татарские и русские песни и танцы.

«Дорогие дети, вы, правда, невероятно талантливы, вы гордость нашей республики! Дорогие коллеги, педагоги, вы делаете невозможно важное дело, вы прикасаетесь к творчеству детей и трепетно к нему относитесь. Здоровья вам, дорогие педагоги и родители, процветания нашим талантам», — отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время вручения главного приза фестиваля.

Победители получили памятные кубки, дипломы и медали, специальные стипендии Президента Татарстана, сертификаты от Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ, а также премии педагогам от Министерства по делам молодежи РТ и компании «Татнефть».

Также в рамках мероприятия прошло награждение педагогов: звание заслуженного работника культуры РТ стали балетмейстер Центра культуры, искусства и народного творчества им. Горького Зеленодольска Лиана Габдрахманова и преподаватель по классу хора и фортепиано детской музыкальной школы № 8 Казани Зитта Семенова.