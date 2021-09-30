Без тепла и снега: какая погода ожидает Татарстан в октябре

На этой неделе дни выдались холодными, а «бабьего лета» в сентябре мы так и не дождались. Но октябрь может все исправить и вернуть тепло в Татарстан. Правда, настоящего потепления этой осенью можно уже не ждать. О том, какая погода ожидает столицу Татарстана в октябре, «КВ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ— профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Казань находится на краю антициклона

По словам Юрия Переведенцева, Казань находится на самом краю антициклона, который сталкивается с теплыми атмосферными фронтами, поэтому на сегодняшний день в городе достаточно пасмурная, ветреная, но в целом теплая погода.

«Сейчас мы находимся в периферийной части антициклона, поэтому к нам иногда заглядывают атмосферные фронты, но в целом характер погоды благоприятный. Если осадки в ближайшие дни и будут, то они будут незначительными», — рассказал Переведенцев.

До четвертого октября характер погоды будет неустойчивым, но температурный фон все равно будет в пределах нормы.

В октябре в Татарстан придет запоздалое «бабье лето»

«Первая декада октября оказалась для нас удачной, нехолодной. Температура немного выше нормы, градуса на полтора-два. То есть погода будет теплой», — поделился профессор.

В начале октября настанет так называемое «бабье лето». Конечно, это не классическое «бабье лето», которое должно быть в середине сентября, когда температура воздуха поднимается до 20 градусов тепла. В октябре ни о чем подобном говорить не приходится, но температура будет немного выше климатической нормы. Дневная температура обещает быть порядка 12-13 градусов с отметкой «плюс». Это при том, что среднесуточная норма для этого периода — 9 градусов. Ночные температуры конечно будут пониже — градуса 3-4. И самое главное, что на следующей неделе не ожидается осадков, отметил профессор.

Первого снега пока что не будет

В Казани не ожидается и похолодания до минусовых температур днем, а также выпадение первого снега в октябре. Такие сюрпризы погода иногда приносит. Но пока Гидрометцентр РТ ничего подобного до 30 октября не прогнозирует.

«По-настоящему зима у нас начинается в ноябре, когда температура доходит до минус пяти градусов, а при нынешних условиях в октябре это маловероятно», — заверил Юрий Переведенцев.