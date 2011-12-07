«Храм, где душа обретает покой»: архитекторы рассказали, как создавался экстрим-парк «Урам»

Финалистам третьей архитектурной биеннале рассказали о том, как создавался казанский экстрим-парк «Урам». Конкурсантам показали не только уличную часть парка, но и ту, которая может работать круглый год.

«Заранее было запроектировано национальное зонирование тех пространств, которые исходят из спортивных объектов. Мы пытались объединить разрозненные пространства, каждое из которых обладает своей функцией, сделать мы пытались это с помощью нескольких элементов. Все они [элементы] сконцентрированы на уровне стен и потолка. С помощью разных деталей мы старались создать ощущение уличного пространства, а также донести уличную атмосферу», — рассказал «золотой» призер II Российской молодежной архитектурной биеннале и соавтор крытой части экстрим-парка Александр Аляев.

По словам Аляева, архитекторы попытались своеобразный храм для молодежи, где они могли бы себя чувствовать спокойно и умиротворенно.

Поделился он с гостями и необычной историей, так, например, на первом этаже парка, где расположен гардероб сначала появилась кухня, но в планы архитекторов это не входило.

«Мы демонтировали все стены, которые были здесь возведены, а компания Legato за свои деньги реализовала нашу идею. Не каждый архитектор может так поступить», поделился спикер.

Аляев отметил, что весь проект строится на рефлексии и переосмыслении строительных площадок и структуры уличных объектов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что, на строительство крытой части парка было выделено 766 млн рублей. Крытая часть парка расположена на двух этажах. На них находятся экстрим-зоны и центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе и зона для отдыха.

Напомним, что сейчас в Казани проходит установочная сессия третьей архитектурной биеналле, ее тема в этом году: «Рабочее пространство будущего». Участникам конкурса предстоит создать проект перевоплощения участка недостроенного торгово-административного объекта площадью 17 289 кв. м в новую философию рабочего пространства, где будет представлен синтез личного и общественного, задан курс на устойчивое развитие и учтены новые экономические реалии эпохи COVID-19.