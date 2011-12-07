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Одну из групп журфака КФУ отправили на дистанционное обучение из-за заражения ковидом

Студенты находились в контакте с зараженным человеком.

Одну из групп факультета журналистики института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) КФУ перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом «КВ» стало известно от собственных источников.

Распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат подписал директор ИСФНиМК Дмитрий Щелкунов.

Обучающиеся группы имели контакт с человеком, зараженным COVID-19. Именно по этой причине студенты не могут посещать университет.

Их дистанционное обучение продлится до 12 октября.

КВ
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