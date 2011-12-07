Одну из групп журфака КФУ отправили на дистанционное обучение из-за заражения ковидом

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Одну из групп факультета журналистики института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) КФУ перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом «КВ» стало известно от собственных источников.
Распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат подписал директор ИСФНиМК Дмитрий Щелкунов.
Обучающиеся группы имели контакт с человеком, зараженным COVID-19. Именно по этой причине студенты не могут посещать университет.
Их дистанционное обучение продлится до 12 октября.