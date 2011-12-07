Рустаму Минниханову презентовали продукцию «Татмедиа» на маркетплейсе Ozon

Президент РТ Рустам Минниханов посетил стенд «Татмедиа» и ознакомился с продукцией медиахолдинга на открытии фулфилмента – логистического центра – Ozon в Зеленодольске.

«Мы активно отвечаем на вызов электронной торговли. Мы должны быть и потребителями, и участниками процесса. Все время мы жаловались, что не можем попасть в федеральные сети, что там какие-то сложности. Сегодня никаких вопросов нет. В Татарстане крупнейшие игроки, которые могут довезти ваш товар в любую точку мира», - сказал Минниханов.

По словам генерального директора медиахолдинга «Татмедиа» Шамиля Садыкова, драйвером для развития компании, тем более в условиях пандемии является онлайн-торговля. Интернет-покупки позволяют татарам, живущим вне Татарстана, получать книги на родном языке быстро и удобно.

«В июле мы представили наши продукции в четырех основных маркетплейсах. <…> На Ozon популярное направление – это книги, особенно карманные – покетбуки. В этом мы видим большие перспективы, в частности в регионах России, где живут татары. Для них это гораздо удобнее, чем получать их по почте», - заключил Садыков.

Эксперименты в области продаж «Татмедиа» проводит уже давно. Так, в прошлом году медиахолдинг представлял продукцию в автоматах метро, а сейчас идет активная работа с киосками. В каждом киоске есть стойки с изданиями медиахолдинга, благодаря чему за последние полгода продажа журналов выросла на 92%, подытожил он.



