Трудности самопринятия и когнитивный диссонанс: психологи назвали душевные болезни молодежи

Молодежь в Татарстане чаще всего сталкивается с проблемами самопринятия и когнитивным диссонансом. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела психологического сопровождения министерства молодежи РТ Вера Герасимова.

В ряд самых распространенных проблем вошла также и трудность в самоидентификации. «Проблемы с ответами на вопросы о том, кто я, где, с кем я, зачем я, звучит актуально для каждой возрастной группы», — отметила Герасимова.

По ее словам, человек не принимает себя таким, какой он есть. Помимо этого, молодое поколение испытывает одиночество из-за дефицита хорошего общения.

«Мы выходим на проблематику, связанную с самосознанием, самопринятием и одиночеством, с проблемами в коммуникации и вообще в смыслах, в содержании момента жизни здесь и сейчас. Эти проблемы есть, а выражаются через различные формы саморазрушения — либо активные, либо пассивные», — рассказала специалист.

Также вопрос о самых популярных психологических расстройствах прокомментировал заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА, Анатолий Карпов. По его мнению ведущая проблема- это когнитивный диссонанс, возникающая от большого количества информации.