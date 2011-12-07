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В Казани пройдет конференция актуальных проблем психологической помощи

Мероприятие пройдет в режиме онлайн с 1 по 2 октября. 

В Казани с 1 по 2 октября пройдет Межрегиональная онлайн конференция «Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения». Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА Анатолий Карпов.

Работа на конференции будет организована по трем основным направлениям: улучшения методов психологической помощи населения, современные инструменты психологической помощи, а также поддержка кадровых психологов. 

Спикерами мероприятия выступят профессионалы психологической практики из разных городов: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Нижнекамск и др. В программу включены основные вопросы, которые отражают современные проблемы профессиональной деятельности. Такие как помощь в экстренных ситуациях, работа психолога с фактами насилия, жестокого обращения, суицидами и половой неприкосновенности несовершеннолетних,

«Системный подход то, чего сейчас не хватает. В мире преобладает обстановка хаоса. Главная угроза цивилизации — эгоизм людей», — сказал специалист.

КВ
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