«Вырубим и посадим новое»: активисты пытаются спасти казанские деревья-патриархи

Активисты, экологи, архитекторы и историки из Казани, Саратова, Перми, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы в парке «Черное озеро» обсудили судьбу старейших деревьев столицы Татарстана во время семинара «Зеленое наследие города». Организаторы мероприятия утверждают, что исследования в сфере зеленых насаждений — это то, что именно сейчас нужно Казани. Закона о защите деревьев все еще нет, поэтому зеленые насаждения вырубают. А вместо них в лучшем случае сажают европейские виды зеленых насаждений, отечественных — практически не осталось. Подробности о том, как собираются спасать старые деревья города — в нашем материале.

Деревья должны защищаться законом

Старые и ценные деревья Казани практически скрыты в центре города на заброшенных участках, рассказала замглавного архитектора Казани Дарья Толовенкова, открывшая эко-встречу. По словам Толовенковой, это деревья разных пород и разных возрастов. И очень часто застройщик или собственник в растерянности и просто не знает, что с ними делать. Самый простой способ, конечно, вырубить эти деревья, отметила она. Особенно учитывая тот факт, что по закону ценные зеленые насаждения никак не защищены.

«Не всегда старое дерево — это угроза и не всегда старое дерево обречено на приговор о вырубке. Особенно если есть архивные доказательства, какие-то свидетельства о том, что эти деревья ценны. Мы проделали в городе гигантскую работу по спасению зданий и сооружений в центре города. Но нам кажется, что деревья — это такие же свидетели эпох и событий. И они должны защищаться законом. Но к сожалению, на данный момент в Российской Федерации такого закона нет», — сказала Толовенкова.

В Казани вырубают отечественные деревья, сажая вместо них европейские

Деревья — последнее о чем задумываются при благоустройстве территорий. И если власти города и исполнители работ всегда обсуждают ценность архитектуры дома и планировку площадок, то вопрос зеленых насаждений поднимается в последнюю очередь, возмущалась старший преподаватель кафедры природообустройства и водопользования ИУЭФ КФУ Галина Юпина.

«Чаще всего традиционно к этому отношение такое: ну вырубим и посадим [новое] и будет расти. Посадки, которые делаются взамен — европейские сорта деревьев. Таким образом, пропускаются самые ценные виды насаждений наших полос, которые более устойчивы, более практичны в нашей зоне и могут переживать самые различные катаклизмы», — отметила она.

Юпина уже более двадцати лет занимается вопросами оценки состояния, паспортизацией и инвентаризацией зеленых насаждений Казани. Ее командой накоплена огромная информационная база, сделано большое количество паспортов. «Мы постоянно в курсе всех проблем, связанных с зелеными насаждениями, которые находятся на территории нашего города», — заверила она.

Особенно Юпину заботит вопрос редких и ценных деревьев-патриархов. Деревья-патриархи — это деревья с возрастом больше ста, двести и более лет, которые являются историческими деревьями, памятниками природы. В народе их еще называют свидетелями исторических событий.

«В нашей базе есть деревья и из Русской Швейцарии, и из Немецкой Швейцарии, деревья городских садов, скверов и парков. На данный момент у нас двадцать таких объектов. Самое старое дерево Казани — это сосна обыкновенная. Ей 240 лет», — рассказала преподаватель.

«К нам прислушались уже после того, как уничтожили множество ценных лип»

В Казани уже предпринимались попытки защитить и сохранить деревья Казани. Так, на протяжении двух лет, с 2018 по 2019 годы, архитекторы вместе с Юпиной создавали реестр памятников историко-культурного наследия.

«К моему удивлению, архитекторы обратили широкое внимание на наши деревья. Они посчитали их как элементы исторического ландшафта», — поделилась Юпина.

Это реестр создавался при участии и контроле Президента Татарстана Рустама Минниханнова. Как говорит Галина Юпина, больные деревья в Казани в отличии от Санкт-Петербурга не лечат. Несмотря на то, что это необходимо делать по регламенту, на практике никакого лечения просто нет.

«К нам сейчас начали прислушиваться. Но прислушались к нам уже после того, как уничтожили в исторической части города множество взрослых, хороших, ценных лип. Их признали аварийными и срубили. И это несмотря на то, что эти деревья были учтены и внесены в реестр, в создании которого участвовал сам Президент Татарстана», — пожаловалась преподаватель.

Вообще на семинаре много говорили о том, что муниципалитеты часто рубят с плеча, не разбираясь в вопросе. И так происходит по всей стране. Например, в Краснодаре в позапрошлом году произошел несчастный случай, когда из-за падения дерева во время сильного ветра пострадало двое детей, один из них скончался. Тогда власти вырубили порядка тысячи деревьев возле школ и детских садов. Собравшиеся пришли к мнению, что эту трагедию можно было бы предотвратить простым уходом за деревьями, а не их вырубкой после смерти детей.

У деревьев в Казани есть геолокация

Для обмена опытом в Казань также пригласили заведующую сектором учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея Санкт-Петербурга Александру Жукову. Дело в том, что в Петербурге уже много лет существует своя программа для поддержания зеленых насаждений. В Северной столице за каждой территорией зеленых насаждений ухаживают муниципальные образования.

«У нас на самом деле очень сложная система по организации ухода за деревьями в отличии от Казани. И мне очень понравилась ваша сложность работы, но и одновременно простота ее организации», — отметила Жукова.

Особенно ее впечатлило то, как специалисты передают друг другу данные о деревьях в казанском Горкинско-Ометьевском лесу. Поскольку в столице Татарстана есть возможность передавать их от специалиста к специалисту сразу с геолокацией, с четкой фиксацией времени, когда и что было зафиксировано, когда что выполнено.

«В Петербурге скорее накопительная геоинформационная система», — рассказала она.

Сейчас ситуация с деревья в России особенно напряженная. К примеру, такие виды деревьев, как вяз и ясень находятся на грани исчезновения. При этом в том же Краснодаре после инцидента с детьми срубили именно большое количество ясеней.

«Мы надеемся, что какие-то моменты по спасению зеленых насаждений будут рассмотрены правительством», — подытожила она.

О том, какие меры по сохранению и приумножению деревьев в Казани будут приняты говорить пока рано. Но хочется верить, что город сможет не только не потерять то, что удалось сохранить, но и приумножить зеленые насаждения.