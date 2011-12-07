«Большой этнографический диктант»: что мы знаем о себе

Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Эта акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России. Она привлечет внимание к этнографии как к науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На их выполнение участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 30.В Казани площадками для акции традиционно станут Дом дружбы народов Татарстана (ул. Павлюхина, 57) и КФУ (Пушкина, 1, ауд. 201, 203). Площадки начнут работу в 9.00. Выполнение заданий продлится с 10.15 до 11.00.Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Там же можно ознакомиться со списком всех площадок.В России эта масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию в нем присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие.Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов - 12 декабря.В прошлом году в акции приняли участие 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Республике Татарстан акцию поддержали порядка 1400 участников. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе в соцсетях. Организатором «Большого этнографического диктанта» в Татарстане выступает Министерство культуры РТ.