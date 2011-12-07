Чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» в Татарстане объединил около 180 участников

Сегодня в Казани открылся региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018». В течение двух дней около 180 татарстанцев будут бороться за право принять участие в IV национальном чемпионате в Москве.В республике региональный чемпионат проходит на четырех площадках – в Казанском торгово-экономическом техникуме, Казанском строительном колледже, Колледже малого бизнеса и предпринимательства Казани и Центре технического творчества и профориентации («Кванториум») Нижнекамска.В этом году соревнования организованы по трем категориям: «Студенты», «Специалисты» и «Школьники». Участники состязаются по 25 компетенциям, тогда как в прошлом году их было представлено всего семь. Главными экспертами на конкурсе выступают работодатели.В церемонии открытия регионального этапа чемпионата в Казанском торгово-экономическом техникуме приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, руководитель Национального центра развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» Дина Макеева.«Мы вас всех ждем на четвертом национальном чемпионате “Абилимпикс”, который пройдет в Москве с 21 по 22 ноября. Надеюсь, что делегация Татарстана будет самой представительной и получит больше всех медалей. Мировой чемпионат состоится в 2020 году. Мы также надеемся, что в команде национальной сборной России будут представители от Татарстана», – сказала участникам Макеева.В беседе с журналистами Лейла Фазлеева заметила, что движение «Абилимпикс» важно для Татарстана, поскольку трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из задач Правительства республики.«Этот чемпионат – потрясающий по уровню эмоций, которые мы испытываем, когда смотрим на результаты работы людей, имеющих ограничения по здоровью, осваивающих профессию до уровня совершенства. Чемпионаты по рабочим профессиям тем и специфичны, что люди оттачивают мастерство. Здесь разная возрастная палитра участников – от 14 лет и старше. Важно, что соблюдается преемственность, передача опыта», – подчеркнула она.По словам Андрея Поминова, в период проведения чемпионата для его участников Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ организует ярмарки вакансий. «По итогам чемпионата прошлого года в компетенции “Поварское дело” все ребята были трудоустроены в казанское предприятие, которое занимается организацией общественного питания в образовательных организациях, – отметил он. – Радует, что поддержку в организации этого чемпионата оказывают общественные организации, работодатели».Участникам таких соревнований легче реализовать свои возможности и трудоустроиться, добавил председатель республиканской организации «Общество инвалидов РТ» Рифат Ганибаев. «Всегда у человека существует определенный барьер – получится или нет. Такие соревнования снимают барьеры. Я знаю много ребят, которые хорошо трудоустроились, работают на высоких должностях», – поделился он.Дина Макеева сообщила, что в этом году в чемпионате принимают участие конкурсанты из 84 субъектов РФ. «Произошел колоссальный скачок – в прошлом году было 74 субъекта. В национальном чемпионате прошлого года участвовало 900 человек, в этом году ожидаем около 1,5 тыс. Кроме того, будет около 900 региональных экспертов. Ожидается, что общее количество участников и посетителей национального чемпионата составит почти 10 тыс. человек. Национальный чемпионат пройдет по 57 компетенциям и 16 презентационным», – рассказала она.Руководитель Национального центра развития конкурсов профмастерства «Абилимпикс» заверила, что в 2017 году 79% участников чемпионата были трудоустроены или продолжили обучение в образовательных организациях. «Это очень хороший результат для наших конкурсов. Мы будем стремиться его улучшить», – заявила она.«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, задачами которого являются профессиональная ориентация, мотивация людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию. «Абилимпикс» в переводе с английского языка означает «олимпиада возможностей».Татарстан присоединился к этому движению в 2015 году. Именно тогда участница из республики заняла лидирующее место в первом национальном чемпионате по профмастерству для людей с инвалидностью в компетенции «Фотограф – репортер» и получила возможность представлять Россию на международном состязании во Франции. В апреле 2016 года прошел первый региональный этап уже второго национального чемпионата «Абилимпикс» по пяти компетенциям.