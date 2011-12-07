Декан факультета КНИТУ: Назвать аэропорт «Бегишево» в честь Лемаева — самый логичный выбор

Исторически создание аэропорта «Бегишево» связано с развитием нефтехимической отрасли, поэтому назвать его в честь Николая Лемаева — легендарного министра нефтехимии СССР и гендиректора «Нижнекамскнефтехима» — весьма логичный выбор. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ Андрей Тузиков.«С именем Лемаева связано развитие индустриального комплекса Нижнекамска. Собственно, аэропорт „Бегишево“ привязывался к проекту индустриального освоения Закамской территории. Лемаев вложил в это огромное количество сил. Это было бы очень логично увековечить его память таким образом», — сказал собеседник агентства.Аэропорт обслуживает нефтехимический кластер республики, продолжил Тузиков. Обычным маленьким поселкам такой объект не нужен.«Негоже забывать людей, благодаря которым становилась эта нефтехимическая отрасль в Татарстане, которая и сегодня является одной из бюджетообразующих. Мы порой даже сами не замечаем, как живем на той подушке безопасности, которая была заложена в виде этого нефтехимического комплекса», — подытожил собеседник агентства.В Татарстане стартовал новый этап голосования по присвоению аэропортам «Казань» и «Бегишево» имен выдающихся деятелей республики, он продлится до 7 ноября. На этом этапе будет определено по три имени для финального голосования.Николай Лемаев — министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима». С его именем связано не только начало серийного выпуска нефтехимической продукции в Татарстане, но и становление и развитие Нижнекамска. Герой Социалистического Труда.