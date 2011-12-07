Казанцев учили распознавать симптомы инфаркта и инсульта

Волонтеры - студенты медуниверситета и медколледжа, а также врачи-неврологи, нейрохирурги и генетики обучали горожан распознаванию симптомов этих грозных заболеваний и срочным действиям для борьбы с ними. - Подобной акцией мы хотели рассказать казанцам о первых симптомах инфаркта и инсульта. О том, как важно оказать заболевшему медицинскую помощь в первые часы после случившегося удара или сердечного приступа и немедленно вызвать скорую помощь, - сообщила одна из волонтеров-медиков, староста студенческого кружка по неврологии КГМУ Алия Аглиуллина. Мероприятие началось на втором этаже с танцевального флешмоба. Затем все участники акции спустились на первый этаж, где их ожидали волонтеры в белых халатах. Некоторые раздавали пришедшим небольшие презенты - конфеты, коробки пластилина, магниты с напоминанием о симптомах инсульта. Волонтеры с большим энтузиазмом выполняли свою просветительскую работу, приглашая горожан измерить давление и получить консультацию. В основном на это откликались пожилые люди.Волонтеры, рассказывающие об оказании первой помощи при ДТП, просили всех быть предельно внимательными. - Лучше немедленно отключить в машине зажигание и вызвать скорую, - подчеркнули они. - Но ни в коем случае не вытаскивать пассажира из автомобиля! Это может только навредить пострадавшему.- Побольше бы в Казани проводили таких акций. Возможно, тогда проблем с сердцем у нас, пожилых, было бы меньше, - поделилась своим мнением одна из пришедших - пенсионерка Раиса Мухаметшина. Помимо мастер-классов и процедуры измерения давления казанцы смогли приготовить в ходе акции полезные батончики и вместе с детьми порисовать на песке. При инфаркте это очень важно для улучшения мелкой моторики, пояснили медики. В завершение акции завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов прочитал лекцию по профилактике инсульта, которую с большим вниманием прослушали около 50 человек. А в финале разыграли абонемент в фитнес-центр и направление на УЗИ сосудов шеи.