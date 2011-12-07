На праздновании годовщины Исторического парка в Казани угостят тортом и вручат подарки

30 октября в Историческом парке Татарстана «Россия – моя история», расположенном на территории выставочного центра «Казанская ярмарка», состоится официальное празднование годовщины с момента открытия парка в республике, сообщает пресс-служба парка.В этот день на площадке парка состоятся всевозможные игры, квесты, викторины, розыгрыши, фото-зоны и подарки.С 10.00 до 18.00 в Историческом парке будет проводиться квест «По следам исторических событий». Каждый посетитель сможет вспомнить наиболее важные события истории России и Татарстана. В это же время можно будет принять участие в историческом квесте «Фото на память» и сделать креативные фотографии с историческими личностями.Отдельный конкурс приготовлен и для пользователей социальной сети Instagram. Посетитель, чья фотография с хештегом #историческомупаркувказанигод наберет наибольшее количество отметок «мне нравится», получит эксклюзивный подарок от Исторического парка. С 10.15 в конференц-зале Павильона №1 начнется показ документальных фильмов, снятых при поддержке Русского географического общества. Гости парка увидят уникальные ленты: «Декабристы. Возвращение», «Экспедиция Русанова. Последний подвиг Геракла», «Эльбрус», «Керченская крепость».Также для всех гостей состоится концерт, подготовленный при содействии разных ведомств Татарстана – Министерства образования и науки РТ, Министерства культуры РТ, Министерства по делам молодежи РТ, а также Казанского государственного института культуры.Кульминационным событием праздника станет вынос торта и подведение итогов лотереи. Стать участником лотереи может каждый, заполнив анкету уже сейчас в Историческом парке. 30 октября в 14.30 будут разыграны призы от Исторического парка «Россия – моя история» в Республике Татарстан.