Президент Татарстана в ОАЭ удостоен награды за развитие исламской экономики

Специальной награды за успехи в области развития исламской экономики был удостоен сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Вручение прошло в рамках Глобального исламского экономического саммита в Дубае (ОАЭ), сообщает пресс-служба Президента РТ. «Награду Рустаму Минниханову вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль Мактум», – уточнили в пресс-службе.Премия Islamic Economy Award учреждена Дубайским центром развития исламской экономики в 2013 году. Награда присуждается за бизнес-инициативы и инновационные идеи, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое благосостояние мусульманского населения. Инициативы и идеи должны способствовать укреплению двусторонних торговых и инвестиционных отношений между исламскими странами и налаживанию более тесных экономических связей с остальным миром в целях содействия процветанию, гармонии и благосостоянию.