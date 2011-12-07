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В 2019 году в Татарстане построят 45 ФАПов

Всего за время программы строительства в республике появилось более 400 модульных пунктов.
В будущем году в Татарстане построят 45 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.«За 5 лет по модульной технологии построены 413 фельдшерско-акушерских пунктов, проведен капитальный ремонт около 1,5 тыс. ФАПов. В следующем году планируется построить еще 45 фельдшерско-акушерских пунктов по модульной технологии и 10 врачебных амбулаторий», — отметил министр.
КВ
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