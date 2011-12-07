В Казани Алексей Рыбников получил неожиданный подарок

В рамках фестиваля состоялся авторский вечер замечательного композитора, председателя совета Союза композиторов РФ Алексея Рыбникова, автора знаменитых рок-опер «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и музыки ко многим фильмам.Алексей Рыбников стал почетным гостем фестиваля по личному приглашению художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народного артиста России Александра Сладковского. В Казани впервые были исполнены знаменитые произведения композитора: симфонические картины «Скоморох», «Ночная песнь» и «Музыка Ликии», а также Симфония №6. Солисткой выступила Алина Яконина. - Все четыре произведения в Казани исполняются впервые. В интерпретации Александра Сладковского для меня очень много неожиданного и приятного, потому что он как-то по-своему взглянул на эту музыку, по-своему открыл - для меня даже - партитуру мою. Первое произведение, которое исполняется, - «Скоморох» - написано в 1969 году, когда мне было всего 24 года. Прошло почти 50 лет, и я его с тех пор не слышал. Это такое трогательное событие для меня. Мне кажется, то, что сделал Александр Сладковский и с этой партитурой, и с другими, - это для меня подарок, - поделился впечатлениями с журналистами Алексей Рыбников. Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia проходит в Казани в восьмой раз. Первый фестиваль был приурочен к 80-летнему юбилею всемирно известного композитора. Организатором фестиваля выступает Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством маэстро Сладковского.