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В Казани появятся новые поликлиники

Они появятся в Кировском и Ново-Савиновском районах столицы Татарстана.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения РТ Марат Садыков. «Учреждения планируется построить за ближайшие три года. Детская поликлиника появится в Ново-Савиновском районе Казани –  напротив „Татнефть-арены“. В Кировском районе города построят взрослую поликлинику. И на территории Республиканской офтальмологической больницы также построят поликлинику», — объяснил Садыков.
КВ
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