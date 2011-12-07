В Казани появятся новые поликлиники

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения РТ Марат Садыков. «Учреждения планируется построить за ближайшие три года. Детская поликлиника появится в Ново-Савиновском районе Казани – напротив „Татнефть-арены“. В Кировском районе города построят взрослую поликлинику. И на территории Республиканской офтальмологической больницы также построят поликлинику», — объяснил Садыков.