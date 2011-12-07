Ветераны ВЛКСМ: Мы жили как пели!

Перед ветеранами комсомола выступили свыше 180 лауреатов фестиваля из 14 районов республики. История фестиваля «Балкыш», который призван объединить творчески активных пенсионеров, начинается с 2012 года. Тогда в нем участвовали 3,5 тысячи человек. В 2016 году молодых душой и сердцем ветеранов, желающих показать свои таланты, собралось 12,5 тысячи. В этом году «балкышевцев» насчитывается уже свыше 20 тысяч.На зональном туре в Казани был представлен 91 концертный номер, выступили около 400 исполнителей, 35 номеров были признаны лауреатами. Среди прошедших в финал одаренные певцы, танцоры, музыканты, поэты-исполнители, самодеятельные хоровые и фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли. Все участники уделили много внимания важной детали выступлений - сценическим костюмам - ярким, самобытным. Лауреатами всех пяти фестивалей «Балкыш» стали: Светлана Шалашова в номинации «Сольное пение» (Казань, Авиастроительный район), сводный хор «Ветеран» совета ветеранов Альметьевского муниципального района в номинации «Хоровые коллективы», Люция Савельева в номинации «Художественное чтение» (Бугульминский муниципальный район), народный казачий ансамбль «Любо» в номинации «Вокальный ансамбль» (Спасский муниципальный район), ансамбль ВМФ «Экипаж - одна семья» в номинации «Вокальный ансамбль» (Казань, Советский район).Участники фестивального движения «Балкыш» не просто пенсионеры. Они ветераны комсомола и в этот день с удовольствием рассказывали о своей молодости.Дважды лауреат фестиваля Римма Исмагилова считает, что комсомол не дает стареть:- Мы молодыми получили от комсомольского движения такой позитивный и мощный заряд, что его хватает и до сегодняшних дней, - признается она. - Самой любимой нашей песней была «Комсомольцы-добровольцы». Всегда ее пели, когда направлялись на мероприятия, общественные работы, стройки, демонстрации. Мы всегда шли в первых рядах и даже мысли не было отлынивать. Дали задание - надо выполнять! Я в 7-м классе вступила в комсомол. Значок мне подарил мой отец. До сих пор храню его и надеваю на все праздники. Комсомольский значок отца стал для меня талисманом, оберегом. Надеюсь, мои дети тоже сберегут его.Главный редактор газеты «Волжские зори» (Камское Устье) Виталий Юманов рассказывает, что всю свою комсомольскую молодость был на передовой всесоюзных строек. - Понятия «Не могу, не хочу!» у нас не было, - вспоминает Виталий Алексеевич. - Надо, и все! И мы шли туда, куда посылало нас руководство страны. Сейчас наша задача - найти продолжателей наших дел. На днях состоялась встреча поколений, на которую кроме нас, ветеранов, пригласили представителей всех молодежных организаций Татарстана. Так вот, они приятно удивили нас, заявив, что готовы повторить наши дела, подвиги молодежи тех лет. Стало теплее и спокойнее на душе.