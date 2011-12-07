За год работы казанский парк «Россия — моя история» посетили более 110 тыс. гостей

За первый год работы исторического парка «Россия — моя история» в Казани его посетителями стали более 110 тыс. человек. Среди них оказались жители России, а также гости из Польши, Испании, Колумбии и Уругвая. Такие данные озвучили организаторы проекта на торжествах в честь годовщины исторического парка. Они добавили, что за год на площадке прошло более 1,2 тыс. экскурсий, а также более 70 тематических мероприятий. Площадь выставки сейчас превышает 5,5 тыс. квадратных метров. При этом 18 аналогичных исторических парков, расположенных по всей стране, посетили 3 млн человек.Торжественное мероприятие открыла заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она поздравила присутствующих с годовщиной работы выставки и отметила труд большого количества людей, вложивших силы в создание и организацию работы парка. «Пусть он всегда радует посетителей. Мы живем в удивительной стране, в удивительной республике. И наша любовь к Татарстану выражается в том числе в работе этого парка», — отметила Лейла Фазлеева.Ее дополнил замруководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков. Он напомнил, что еще год назад организаторы не знали, как казанцы воспримут новый проект. Были опасения, что место не будет популярным. Но благодаря колоссальной работе коллектива площадки она стала одной из лучших в стране. «Год назад все начиналось с переживаний, примут ли люди этот парк, пойдут ли сюда. Но за год проведена очень большая работа, и наш парк является одним из лучших в России. И мы сделаем все для того, чтобы он стал лучшим в стране историческим парком „Россия — моя история“. Проект живой, и те, кто предсказывали его временность, в итоге оказались неправы», — заключил Роман Беляков.Он выразил надежду, что площадка парка и дальше будет набирать популярность среди школьников и студентов, а также станет местом для живых дискуссий. После окончания официальной части организаторы пригласили всех гостей на экскурсию. Посетителям рассказали, что главная цель проекта — сделать интересным для всех изучение истории страны и родного края. Создатели парка сделали выставку максимально современной и доступной для молодого поколения татарстанцев — в каждом из десятка залов посетителей окружают интерактивные элементы, экраны и проекторы. Экспозиция парка состоит из четырех частей, расположенных в хронологическом порядке. Они охватывают длительный период жизни страны — от времен, предшествующих возникновению Древней Руси, через династии Рюриковичей и Романовых до современной России.