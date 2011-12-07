Двое участников кадрового резерва президента РТ победили в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Двое участников кадрового резерва президента РТ стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика», сообщает департамент госслужбы РТ.
Награды получили заместитель руководителя управления кадровой политики ВПП «Единая Россия» Ильнар Гирфанов и директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.
«Главным призом для победителей станет участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления „Сенеж“ совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Также победители получат возможность развития навыков и компетенций в группах, которые будут вести наставники Конкурса», — уточняется в сообщении.
Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». На конкурс подали заявки практически 34 тыс. человек из которых отобрали 49 лучших.