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Двое участников кадрового резерва президента РТ победили в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Ильнар Гафаров и Тимур Темиргалиев выиграли участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров.

Двое участников кадрового резерва президента РТ стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика», сообщает департамент госслужбы РТ.

Награды получили заместитель руководителя управления кадровой политики ВПП «Единая Россия» Ильнар Гирфанов и директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

«Главным призом для победителей станет участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления „Сенеж“ совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Также победители получат возможность развития навыков и компетенций в группах, которые будут вести наставники Конкурса», — уточняется в сообщении.

Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». На конкурс подали заявки практически 34 тыс. человек из которых отобрали 49 лучших. 

КВ
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