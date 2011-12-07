Двое участников кадрового резерва президента РТ победили в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Двое участников кадрового резерва президента РТ стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика», сообщает департамент госслужбы РТ.

Награды получили заместитель руководителя управления кадровой политики ВПП «Единая Россия» Ильнар Гирфанов и директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

«Главным призом для победителей станет участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления „Сенеж“ совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Также победители получат возможность развития навыков и компетенций в группах, которые будут вести наставники Конкурса», — уточняется в сообщении.

Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». На конкурс подали заявки практически 34 тыс. человек из которых отобрали 49 лучших.