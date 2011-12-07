Казанцы не боятся ковида за хорошую зарплату

Эксперты Kelly Services и портала «Авито Работа» провели опрос о том, как изменился рынок труда после весенней волны пандемии коронавируса. В опросе приняли участие более 91 600 работников и соискателей из восьми федеральных округов Российской Федерации. Большинство опрошенных — жители городов-миллионников, в том числе — Казани.

Так, согласно результатам опроса, большинство респондентов в Казани (69%) не опасаются рисков, связанных с COVID-19, и готовы выйти на работу при первой возможности при условии однако, что будет предложена соответствующая их ожиданиям зарплата. Попутно почти половина опрошенных казанцев (44%) заметила, что время поиска новой работы увеличилось. Жители столицы Татарстана отметили также, что, к сожалению, в Казани наблюдается довольно заметное снижение зарплатных предложений.

Принимавшие в опросе казанцы сообщили о своих нынешних доходах. Так, например, почти половина из них (46%) сейчас получает доход в размере около 30 тысяч рублей. Любопытно, что при этом большинство опрошенных (67%) сделали такую ремарку: получаемая зарплата не соответствует их знаниям и опыту!

И, действительно, по итогам соцопроса Казань вошла в топ городов с невысокой зарплатой. Как и наши соседи по региону — такие, как Ульяновск, Нижний Новгород, Самара.

А сколько бы хотели получать казанцы? Для сравнения: жители двух ведущих мегаполисов России — Москвы и Санкт-Петербурга ожидают зарплатные предложения от 41 000 до 60 000 тыс. рублей. Надежды казанцев скромнее: половину опрошенных (50%) вполне устроил бы оклад в размере от 26 до 40 тысяч рублей.