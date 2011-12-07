Новый казанский зоопарк «Река Замбези» реконструируют за 477,4 млн рублей

Казанский зоопарк «Река Замбези» будет реконструирован за 477,4 млн рублей. Торги, проведенные ГИСУ РТ выиграла компания «Евростройхолдинг+».

Согласно условиям контракта, исполнитель должен начать работы 11 ноября, а завершить к концу марта 2021 года. Подрядчик будет прокладывать дополнительные отопительные, водопроводные и канализационные системы. Также рабочие должны будут установить и смонтировать оборудование, переустроить вольеры для слонов (построить здесь внутренние и внешние бассейны), обустроить бассейн для крокодилов, установить систему «электропастух» в вольерах для жирафов, носорогов, сипов, львов и гепардов.

Работы финансируются из бюджета РТ.