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Новый казанский зоопарк «Река Замбези» реконструируют за 477,4 млн рублей

Работы начнутся 11 ноября, а завершатся к концу марту 2021 года.

Казанский зоопарк «Река Замбези» будет реконструирован за 477,4 млн рублей. Торги, проведенные ГИСУ РТ выиграла компания «Евростройхолдинг+».

Согласно условиям контракта, исполнитель должен начать работы 11 ноября, а завершить к концу марта 2021 года. Подрядчик будет прокладывать дополнительные отопительные, водопроводные и канализационные системы. Также рабочие должны будут установить и смонтировать оборудование, переустроить вольеры для слонов (построить здесь внутренние и внешние бассейны), обустроить бассейн для крокодилов, установить систему «электропастух» в вольерах для жирафов, носорогов, сипов, львов и гепардов.

Работы финансируются из бюджета РТ. 

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