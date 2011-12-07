Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»

В сентябре 2020 года на заседании Центральной Конкурсной комиссии подведены итоги и определены победители всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

В 2020 году на Всероссийской конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» поступило 244 работ по 8 номинациям из 44 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.

В номинации «Лучшая медицинская сестра» 2 место завоевала Фаттахова Фирдауся Фатыховна —медицинская сестра палатная государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская киническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»