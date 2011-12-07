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Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»

В 2020 году на Всероссийской конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" поступило 244 работ по 8 номинациям из 44 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.

В сентябре 2020 года на заседании Центральной Конкурсной комиссии подведены итоги и определены победители всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

В 2020 году на Всероссийской конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» поступило 244 работ по 8 номинациям из 44 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.

В номинации «Лучшая медицинская сестра» 2 место завоевала Фаттахова Фирдауся Фатыховна —медицинская сестра палатная государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская киническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

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