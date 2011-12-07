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Популярные казанские парковки в центре города на 60% заполнены авто без номеров

Автохамы, не платящие за парковку, остаются безнаказанными.

Более половины муниципальных парковок Казани заполнены автомобилями без номеров, сообщает «Реальное время».

«Согласно анализу, в среднем количество припаркованных автомобилей без номеров составляет 30 процентов. При этом на некоторых участках (на ул. Дзержинского, Театральной, пл. Свободы, Право-Булачной, Спартаковской, Мусы Джалиля, Столбова и других) стоянка со снятыми номерами достигает 60 процентов от общего количества припаркованных там автомобилей», — цитирует издание пресс-службу исполкома столицы РТ.

В МКУ «ОГПП» отметили, что номера авто, прикрытые посторонними предметами, сотрудники ведомства очищают и фотографируют. В прошлом году контрольная служба устранила 15,5 тыс. подобных нарушений, а в этом году — 2,5 тыс.

Однако владельцы, снимающие номера с авто остаются безнаказанными.

«В настоящее время штраф за стоянку со снятыми номерами федеральным и республиканским законодательством не предусмотрен. Для наведения порядка и исключения возможности стоянки транспортных средств со снятыми номерами прорабатывается вопрос их эвакуации на специализированную стоянку по примеру Москвы. С этой целью в адрес Правительства Республики Татарстан направлены соответствующие письма с просьбой предусмотреть данную норму в республиканском законодательстве», — прокомментировали ситуацию в исполкоме.

Специалисты предлагают различные пути решения данной проблемы. Так, можно отслеживать хозяев авто по VIN-номеру, который находится внизу лобового стекла, считает юрист Федерации автовладельцев Владлен Копвиллем.

Он также предложил вариант с блокиратором — сотрудникам МКУ «ОГПП» автомобиль без номеров может показаться бесхозным или угнанным. Они могут вызвать сотрудников ГИБДД, которые «арестуют» авто. Владелец транспортного средства объявится и ему предъявят штраф.

КВ
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