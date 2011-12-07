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Тренер «Ак Барса», отметил, что клуб должен сконцентрироваться в последнем матче перед паузой

Казанскому клубу предстоит сыграть с «Сибирью».

ХК «Ак Барс» предстоит сыграть последний матч перед тем, как чемпионат возьмет паузу, вызванную играми российской сборной. В этой игре казанской команде необходимо сконцентрировать все силы — такое мнение высказал тренер «Ак Барса» Павел Зубов, сообщает ИА «Татар-информ».

Зубов отметил вариативность игры «Сибири», подчеркнув, что у команды противников есть стержень и хороший подбор игроков.

«Так что нам тоже надо сегодня гибче быть. У нас будет заключительная игра перед паузой — должна быть полная концентрация», - высказался тренер.

КВ
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