В поселке Васильево дорожники проложили дорогу через столб. На ситуацию пожаловались автомобилисты.

В пресс-службе Зеленодольского района отметили, что в скором времени столб будет демонтирован, а пока на участке установлены все необходимые знаки, обозначающие препятствие.

«Дорожники по новому проекту расширили проезжую часть на этом участке дороги, в том числе сделали тротуар, из-за этого тот столб, который ранее находился у дороги, сейчас остался на дороге. На месте работает бригада „Сетевой компании“, они будут демонтировать старый столб, а новый установят, где и полагается — на обочине дороги», — пояснили в пресс-службе.