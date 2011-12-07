Большинство жителей Татарстана считает, что Минобрнауки нужно повысить доступность ясельных групп

В голосовании за приоритетные цели и задачи для Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2019 год наибольшее число респондентов, более 54%, высказалось за увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщила сегодня на заседании Общественного совета при Минобрнауки республики ректор Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова.«На всех этапах по формированию целей и задач для Министерства образования, и науки на 2019 год невероятную активность проявило население республики. Наши граждане вносили свои предложения, видения будущего системы образования, активно включились в онлайн-опрос, – отметила ректор вуза. – В опросе приняли участие 4995 татарстанцев. Это достаточно высокий показатель активности, позволяющий судить о достоверности и объективности полученных результатов».По ее словам, помимо доступности дошкольного образования жителей волнуют вопросы безопасности обучающихся (более 44%), организации горячего питания, открытие профильных классов, улучшение инфраструктуры детских садов, повышение уровня кадрового обеспечения образовательного процесса (32 – 38%).«Опрошенных волнуют также проблемы внеучебной занятости детей и подростков, об этом свидетельствует популярность задач, связанных с расширением охвата детей спортивными и массовыми мероприятиями, дополнительным образованием и вовлеченность в деятельность детских общественных организаций. Эти задачи в опросе заняли 7, 9 и 10 места», – рассказала Тимирясова.На необходимость увеличения инклюзивных школ указали 23,5% участников опроса, подчеркнула она. «Примерно такое же внимание предлагается уделить улучшению стипендиального обеспечения успешных студентов, оснащение учебным лабораторным оборудованием профессиональных образовательных организаций», – добавила докладчик.Она напомнила, что о важности публичного и открытого формирования ключевых целей и задач органов власти в своем послании Госсовету Татарстана заявил Президент республики Рустам Минниханов.И уже осенью 2018 года в Татарстане стартовал пилотный проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением на 2019 год. Его участниками стали министерства так называемого «социального» блока – Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки и Минтрудсоцзащиты, больше всего работающие с населением.Общественной платой республики была сформирована группа экспертов Минобрнауки РТ. В их число экспертов вошли авторитетные педагоги, ученые, руководители образовательных организаций, лидеры общественных движений. В сентябре – октябре они сформулировали наиболее важные цели и задачи, учитывая мировые и отечественные тенденции развития образования, сложившиеся в республике практики, целевые установки Стратегии-2030, федеральные и региональные государственные программы, и закрепленные за министерством полномочия.«Чуть больше месяца назад эти цели и задачи были представлены вниманию общественного совета. Был сформирован перечень, в который вошли 22 цели и задачи, признанные наиболее важными для системы образования республики на следующий год. Этот перечень был вынесен на всенародное обсуждение. И в течение месяца каждый житель республики мог выразить свое мнение, выбрать от пяти до семи задач. Опрос граждан завершился 16 ноября», – проинформировала Тимирясова.