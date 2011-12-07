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Бутерброды мясные с маринованными огурцами

Бутерброды мясные с маринованными огурцами
Ингредиенты: багет - 1 шт., жареная говядина - 300 г, маринованные огурцы - 4 - 5 шт., горчица и майонез - по 1 ст. ложке, сливочное масло - 50 г. Багет нарезать тонкими ломтиками. Жареную говядину - на кусочки по размеру хлеба, огурцы - кружочками. Горчицу, майонез и масло взбить в блендере. Намазать на хлеб пасту, красиво уложить мясо и огурцы. Можно украсить свежей зеленью укропа или петрушки.Приятного аппетита! 
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