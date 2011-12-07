Где в Казани живут самые вежливые пассажиры?

По наблюдениям кондукторов автобусов, поведение казанских пассажиров отличается в зависимости от места их проживания. Самые вежливые и воспитанные живут в центре города, больше всего недовольных и беспокойных среди азинцев, а самые лояльные по отношению к работникам общественного транспорта - это жители поселков.- Больше всего мне нравятся пассажиры, проживающие в районе улиц Пушкина, Толстого, Карла Маркса, - говорит кондуктор Динара с 10-летним стажем, работавшая на разных маршрутах. - Зайдут в салон и поздороваются, даже если не знакомы со мной. Держат себя с достоинством, вежливые, заранее готовят деньги или проездные. Я такую манеру поведения назвала бы профессорской. Это особенные, интересные люди.Полная противоположность им, по словам Динары, пассажиры, начинающие свой путь из микрорайона Азино.- Вот вроде бы все у них хорошо: дома новые, дворы благоустроенные, есть школы, магазины, транспорт регулярно ходит, а все им не нравится, - продолжает свой анализ Динара. - Там чаще садятся люди недовольные, резкие. Немало тех, кто на пустом месте учиняет склоку, буквально провоцирует кондуктора на скандал. Мало кто сможет выдержать и не ответить на оскорбления. Лично я, чтобы улыбаться пассажирам, не злиться, не замечать грубых слов и таких мелких пакостей, как, например, 25 рублей, собранные по 50 копеек, перед каждой сменой и перед сном пью успокоительные таблетки. Иначе нервы будут никакие!Спокойные и выдержанные пассажиры, по мнению кондукторов, живут в казанских поселках. Большинство из них знают своих кондукторов в лицо, многие регулярно здороваются и интересуются самочувствием.- Что бы ни случилось, поселковые пассажиры ведут себя спокойно, - говорит другой кондуктор по имени Диана. - Как бы наши автобусы ни ползли, соблюдая скоростной режим, они сидят и молчат. Знают, что водителям из графика выбиваться нельзя. Больше всего не люблю высокомерных пассажиров. Такие всегда требуют к себе повышенного внимания, как будто автобус - их личный транспорт. Зайдя в салон, могут поднять человека с места, которое им нравится. Ни за что не подвинутся - встанут посреди салона или возле выхода, потому что им так хочется. И вообще ведут себя так, будто им все должны.Отдельная тема - безбилетники. Нынешних зайцев кондукторы делят на две категории - пенсионеры и пионеры, то есть школьники. - Сейчас в городском транспорте существует правило - не выгонять детей из автобуса, если у них нет денег на билет. Всех нас ознакомили с таким приказом, - рассказывает кондуктор Светлана. - Согласна, выгонять в мороз ребенка - последнее дело. Но тут есть обратная сторона. Некоторые дети, которые часто ездят в автобусах, бессовестным образом пользуются этим. На моем маршруте знаю двух ребят, которые две остановки до школы каждый день проезжают бесплатно. Так же нагло ведут себя некоторые пенсионеры. Старым людям у нас, как известно, почет и уважение. У них есть льготные транспортные карты, а у самых пожилых и пенсии хорошие. Тем не менее находятся такие, которые считают, что государство (а получается, мы) обязано возить их бесплатно.Мария Михайловна работает кондуктором троллейбуса 22 года и казанских пассажиров хвалит.- У меня золотой маршрут и такие же пассажиры, - говорит она. - Многие меня знают, здороваются, с праздниками поздравляют. Работать с такими людьми одно удовольствие. Когда выхожу на маршрут, сразу забываются все домашние заботы, проблемы. На работе то с одним пассажиром поговоришь, то с другим пошутишь, и как-то легче становится.Стоит заметить, что все опрашиваемые кондукторы в целом довольны своей работой, любят ее и в ближайшее время не собираются бросать. На вопрос о том, что хотели бы пожелать казанским пассажирам, они единодушно ответили: спокойствия, доброжелательности и выдержки.