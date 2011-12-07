Московский «Спартак» на своем поле проиграл венскому «Рапиду» в Лиге Европы

Москвичи открыли счет в матче – на 20-й минуте отличился Зе луиш. Но затем в концовке дважды пропустили, и упустили отличный шанс закрепиться на втором месте в группе – 1:2. Теперь «Спартак» скатился на третье место в группе, и рискует остаться без евровесны.