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С субботы в Казани заработает почта Деда Мороза

Выемка корреспонденции будет происходить ежедневно.
С субботы по 23 декабря в Казани будет работать почта Деда Мороза, пишет kzn.ru. Казанцы могут отправить письма и открытки, опустив их в почтовые отделения по адресам: ул. Кремлевская, 8, Привокзальная площадь, 1, проспект Победы, 138. Корреспонденцию необходимо отправлять по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Выемка писем и открыток будет осуществляться ежедневно.
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