Ущерб от коррупционных преступлений в РТ составил 490 миллионов рублей

О том, как в Татарстане ведется борьба с коррупцией, рассказали в ходе пресс-конференции главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Прокуратуры РТ Роберт Валитов, заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Дмитрий Козлов и заместитель руководителя следственного управления СК РФ по РТ Владимир Циома.Общий ущерб от выявленных в республике коррупционных преступлений составил 490 миллионов рублей. Впрочем, несмотря на приведенные цифры статистики, Татарстан остается одним из наиболее благополучных регионов ПФО по показателям, связанным с проявлением коррупции. Это, по мнению Дмитрия Козлова, является показателем высокой эффективности работы правоохранительных органов в Татарстане.Значительное число коррупционных правонарушений - около 600 случаев - связано с фактами представления должностными лицами неверных сведений о своих доходах. По результатам проверок в текущем году около 250 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности за подобные нарушения. По словам Роберта Валитова, в большинстве случаев речь идет не о сознательном сокрытии доходов, а о пренебрежительном отношении к составлению отчетности. Тем не менее было выявлено два случая умышленного сокрытия доходов.Отдельное внимание было уделено коррупционным проявлениям в детских садах и школах, где выявлялись случаи создания фиктивных рабочих мест, когда ставку несуществующего специалиста получало начальство.