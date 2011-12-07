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В субботу на Кремлевской набережной заработает каток

Он станет самым длинным в Европе.
1 декабря на Кремлевской набережной будет открыт каток, сообщает пресс-служба городского общественного пространства. Его протяженность составит 1 км – что является рекордом для катков Европы этого года. Откроют каток звезды татарской эстрады. Гости праздника смогут услышать Гульназ Сафарову и Ильсию Бадретдинову. По будням прокатиться можно будет с 16 до 22 часов, а по выходным – с 12:00 до 22 часов вечера.
КВ
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