Для поддержки многодетных семей бесплатной землей нужен федеральный закон

В течение текущего года их число пополнилось более, чем на 1000. Одной из форм их поддержки является выделение им бесплатного земельного участка. Однако в этой программе остается еще много недоработок, Республика Татарстан не имеет достаточных средств в необходимом объеме для ее успешного выполнения. Поэтому назрела необходимость создания соответствующего федерального законодательства в этой сфере, подчеркнул глава Казани. Ильсур Метшин сообщил о намерении обратиться к федеральным органам за помощью в такой законодательной инициативе и выделении целевых денежных средств для программы поддержки многодетных семей России.

Напомним, многодетной считается семья, имеющая 3 и более детей. При выделении бесплатного земельного участка в качестве поддержки таких семей возникают три основные проблемы. Первая, самая затратная, самая сложная и наиболее важная – обеспечение земельного участка всеми необходимыми инженерными коммуникациями: электричество, водопровод и канализование. Именно из-за их отсутствия многие из семей, приехав и осмотрев участок в чистом поле, отказываются его получать. Вторая проблема, которая встает перед новоселами – подъездные пути к участку. Нужны дороги, а их строительство – это немалые деньги для бюджета.

И третье. Многодетная семья – это и малыши, которым нужен детсад и подростки, которым нужно ходить в школу. Поэтому при выделении территорий под бесплатную землю для многодетных необходимо создавать хотя бы минимальную социальную инфраструктуру.

На все это нужны дополнительные средства в плюс к республиканскому бюджету. Поэтому мэр Казани считает, что назрела необходимость вынести этот вопрос на федеральный уровень и создать программу уже федерального значения, которая поможет осуществиться и планам татарстанских семей, мечтающих о своем собственном доме.