Дмитрий Кремлев занял пост руководителя Управления информационных технологий и связи исполкома Казани

Управление информационных технологий и связи исполкома Казани возглавил Дмитрий Кремлев. Нового сотрудника представил в ходе делового понедельника мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба исполкома.

«Рифат Ханнанов, возглавлявший Управление информационных технологий и связи, перешел на работу в команду заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко», — напомнил Метшин.

Дмитрий Кремлев 19 лет работал в структурных подразделениях исполкома и хорошо зарекомендовал себя. С 2016 года он занимал должность заместителя Управления и прошел все этапы становления «умного города» и «цифрового города».