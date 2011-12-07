Дмитрий Кремлев занял пост руководителя Управления информационных технологий и связи исполкома Казани

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Управление информационных технологий и связи исполкома Казани возглавил Дмитрий Кремлев. Нового сотрудника представил в ходе делового понедельника мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба исполкома.
«Рифат Ханнанов, возглавлявший Управление информационных технологий и связи, перешел на работу в команду заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко», — напомнил Метшин.
Дмитрий Кремлев 19 лет работал в структурных подразделениях исполкома и хорошо зарекомендовал себя. С 2016 года он занимал должность заместителя Управления и прошел все этапы становления «умного города» и «цифрового города».