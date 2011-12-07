Метшин порекомендовал казанцам активнее пользоваться открывшимися в городе местами для зимнего отдыха

Ильсур Метшин рекомендовал казанцам активнее пользоваться открывшимися в городе местами для зимнего вида отдыха. Благо, для этого в столице Татарстана сейчас созданы очень благоприятные условия. Нынешней зимой казанцев, заботящихся о своем здоровье и предпочитающих здоровый образ жизни, будут ждать 18 катков, 78 хоккейных коробок, 8 освещенных лыжных трасс и 3 трамплина.

Такие данные в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани сообщил председатель городского Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Из 18 катков — 9 закрытого типа, вторая половина — открытого типа. На всех катках будут работать пункты проката, обеспеченные 3 тысячами пар коньков. Первые катки из этих почти двух десятков уже открылись. Заработали катки на стадионе «Трудовые резервы» и на стадионе «Ракета» в Советском районе.

Скоро откроются еще 6 катков: в Центре хоккея на траве, на стадионе «Тасма», в парке «Черное озеро» и по улице Дубравная, а также в жилом массиве Залесный на базе отдыха «Солнечный». На Кремлевской набережной открытие катка планируется 1 декабря.

Кроме катков, для массового катания населения на коньках в Казани традиционно с приходом устойчивой зимы и холодов начинают работать хоккейные дворовые коробки

Для любителей лыжного спорта этой зимой будут доступны 8 освещенных лыжных трасс. Как и на катках, на лыжных трассах будут оборудованы пункты проката. На 12 лыжных базах для поклонников активного отдыха приготовлено более 1500 пар лыж.

Кстати, для поклонников экстремального зимнего досуга в Казани — любителей горных лыж и сноуборда в поселке Нагорном откроется трасса с подъемником. А полетать в воздухе поможет комплекс трамплинов, самый большой из них —

В целом нынешней зимой в Казани при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке планируется проведение 33 спортивно-массовых мероприятия по 10 зимним видам спорта с общим охватом участников свыше 30 тысяч человек.