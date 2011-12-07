Татарстан приступает к организации строительства трассы М12

В Татарстане начинается подготовка проектно-сметной документации для организации строительства трассы М12, сообщил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«Накоплена информационная база, которая позволяет проектировщику переключиться на проект организации строительства. Как договаривались, максимальное количество строительных материалов будет поставляться не по дорогам, которыми сегодня пользуются местные жители», — рассказал министр.

Кроме того, Ханифов отметил, что баланс грунта, который подсчитали с учетом трасы, «не отрицательный». Это также позволит избежать загруженности дорог, так как грунт не придется «возить со стороны».

Он также уточнил, маршрут трассы в Лаишевском районе изменили с учетом пожеланий местных жителей. Теперь минимальное расстояние от автодороги до деревни Кзыл-Иль составит 706,9 метра, Березовки — 874 метра, Каипов — 1 км 876 метров, Егорьево — 1 км 177 метров, Державино — более 1 км, Пелево — 1 км 673, Нижние Кармачи — более 1 км, Верхние Кармачи — 750 метров. Решается вопрос с деревней Орел.

«Технические решения прохождения участка трассы здесь еще обсуждаются. В частности, рассматривается предложение жителей о понижении трассы в этой части. Изучается гидрогеология и, скорее всего, будет принято такое решение. Проектировщики подтверждают, что заглубление трассы в этой части, несомненно, позволит кратно победить шумы», — заметил Ханифов.

Единственное, что мешает принять решение о данных мерах — вопрос с гидрогеологией. «Мы не хотим отрицательно повлиять на экологию ближайших озер», — заметил спикер.