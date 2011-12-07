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Татарстан занял второе место на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»

Участники из Татарстана забрали 56 медалей.

Сборная Татарстана заняла второе место на чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщают пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

«В Москве подвели итоги VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья „Абилимпикс“ — одного из проектов президентской платформы „Россия — страна возможностей“. В соревнованиях, прошедших в очно-дистанционном формате 23–29 ноября 2020 года по 77 компетенциям, приняли участие более 2 тыс. человек из 81 субъекта Российской Федерации. Трансляцию церемонии посмотрело более 200 тыс. человек», — уточняется в сообщении.

Так, победителем оказалась сборная из Москвы, которая увезла с собой 108 медалей, команда из Татарстана заняла второе место — 56 медалей, третье место досталось команде Московской области — 32 медали.

В общей сложности участники конкурса забрали 460 медалей (154 золотых, 154 серебряных, 152 бронзовых).

КВ
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