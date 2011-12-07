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Татарстанский молодежный проект по переработке мусора выиграл грант на сумму 1,2 млн рублей

Роберт Нагуманов собирается разработать мобильный сервис с пунктами, готовыми принять вещи для вторичной переработки.

Представитель Татарстана Роберт Нагуманов выиграл грант от Росмолодежи на IV Всероссийском форуме органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» за проект «Мобильный сервис «Россия без мусора», сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

«Мой проект предназначен для людей, которые готовы сортировать свои отходы и получать за это деньги, но не знают, как правильно сортировать», — рассказал Нагуманов.

Он также отметил, что проект задумывался как мобильный сервис, где будут размещены пункты, готовые принять вещи на переработку. Система будет оснащена различными поощрениями и экогидом.

Сервис будет представлен в формате карты с пунктами приема вторсырья и фильтрами для сортировки. 

КВ
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