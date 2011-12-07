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В Челнах наказали дрифтера на «КАМАЗе»

В сети появился видеоролик с «КАМАЗом», который выполнял опасные маневры с людьми в кузове.

В Набережных Челнах оштрафовали водителя «КАМАЗа», который выполнял опасные маневры на парковке с людьми в кузове, сообщили в пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в соцсетях появился ролик произошедшего. На кадрах видно, что на парковке строительного гипермаркета «дрифтует» грузовик, в кузове которого находятся как минимум 10 человек.

Госавтоинспекторы города установили, что ролик сделан вечером 24 ноября на парковке на ул. Машиностроительная. «КАМАЗом» управлял 28-летний мужчина. Водителя нашли, свою вину он признал.

Оказалось, что у мужчины не было прав на управление грузовиком, а также страховки. Нарушителю грозит штраф за данные правонарушения, а также за нечитаемые номера и перевозку пассажиров вне кабины авто.

КВ
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