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В Казани оштрафовали водителей, бригадира и механика за неисправности в автобусах

Сейчас автобусы починили и сегодня они вышли на маршруты.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков сообщил, что бригадира и механика ПАТП оштрафовали за неисправные автобусы.

В рамках рейда ГИБДД «Автобус» автоинспекторы остановили три автобуса с неисправным рулевым управлением. Транспорт поместили на спецстоянку, а водителей за нарушения оштрафовали в размере 500 рублей.

Затем в предприятии провели внутреннюю проверку, после чего оштрафовали также бригадира и механика. Сейчас автобусы починили и сегодня они вышли на маршруты.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что у двух автобусов Казани сотрудники ГИБДД обнаружили неисправность рулей.

КВ
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