В Казани зарегистрировано 46 новых заболевших коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них шесть случаев — завозные, 78 — контактные. Семь человек госпитализировано, 77 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении штаба.

Трое заболевших — несовершеннолетние, 12-ти заболевшим — от 18 до 30 лет, 30-ти — от 30 до 50 лет, 15-ти — от 50 до 60 лет, 12-ти — от 60 до 70 лет, шестерым — от 70 до 80 лет, пятерым — от 80 до 90 лет, один заболевший — старше 90 лет.

В Казани выявлено 46 новых случаев заражения, в Набережных Челнах — семь, в Верхнеуслонском и Нижнекамском районах — по четыре случая, в Апастовском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Пестречинском районах — по три случая, в Зеленодольском районе — два случая, в Альметьевском, Арском, Атнинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Лениногорском и Тетюшском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 30 ноября, в Татарстане зарегистрировано 10 339 случаев COVID-19. 9 075 заболевших — выздоровели (+75 за сутки).