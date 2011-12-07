В Мамадыше достроили универсальный спортивный зал

В Мамадыше завершилось строительство универсального спортивного зала. Соответствующее уведомление поступило в инспекцию Госстройнадзора РТ.

«На объекте будет проведена итоговая проверка Госстройнадзора РТ, во время которой сотрудники надзорного ведомства проинспектируют соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации», — отмечается в сообщении ведомства.

Также инспекторы обратят внимание на работу автоматической системы противопожарной безопасности и соблюдение санитарных норм. Будет проверена инженерная инфраструктура.

Напомним, спорткомплекс включает в себя зоны для игры в бадминтон, футбол и волейбол. На втором этаже комплекса размещен тренажерный зал.

Объект построен за счет республиканского бюджета. После проверки он получит заключение о соответствии.