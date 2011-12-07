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В Татарстане подростки чаще всего совершают экономические преступления

Чаще всего дети идут на преступление, не зная об уголовной ответственности.

В Татарстане несовершеннолетние чаще всего совершают экономические преступления, сообщила ИА «Татар-информ» замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН МВД по РТ Лариса Осипова.

«В основном это кражи, на долю которых приходится почти 40–50% от общего числа преступлений. Я считаю, что это происходит из-за непонимания своего поступка. Подросток не всегда думает: „Вот, пойду-ка я, украду“. Увидел что-то случайно, возможно, возник интерес», — отметила Осипова.

Она рассказала, что перед сотрудниками ставится задача донести до детей, что их поступок является преступлением, и какая за него полагается ответственность.

«Конечно, в Уголовном кодексе все четко прописано: за совершение тяжких и особо тяжких преступлений дается до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних, за преступления средней тяжести — от трех до семи лет. Однако суды, как правило, не идут сразу на лишение свободы», — пояснила представитель МВД. 

КВ
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