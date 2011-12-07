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Зима в Татарстане начнется с тумана

Завтра в республике прогнозируется похолодание.

В первый день зимы в Татарстане ухудшится погода, сообщает Гидрометцентр РТ. Ожидается понижение температуры воздуха.

В то же время синоптики предупреждают, что в республике, включая ее столицу, ночью и утром ожидается туман.

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