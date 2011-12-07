Почти половина населения РТ в 2018 году занималось спортом или физкультурой

В Татарстане спортом занимается 45% населения, об этом заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на пресс-конференции, где подвел итоги уходящего 2018 года. Население, которое приняло участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО, составило чуть больше 322 тыс. человек или 55,2%. «Масстарты, комплекс ГТО вовлекают в спорт людей, которые не занимаются профессионально. Это реально работает, потому что даже мои знакомые встали на лыжи, побежали и поплыли», подчеркнул Владимир Леонов.