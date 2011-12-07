В Иннополисе появились беспилотные такси

Первые в России беспилотные такси, которые возят жителей Иннополиса, уверенно распознают дорогу, несмотря на снежные заносы. За полгода тестирования машины накопили неплохой опыт и стали быстрее ездить по городу. Об этом сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.В ноябре 2018 года глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на автодорогах общего пользования. Опытными зонами определены город Москва и Республика Татарстан. По словам Романа Шайхутдинова, постановление Правительства РФ дает нашей республике определенные преимущества. «Самое очевидное преимущество – это оцифровка Татарстана и возможность для запуска здесь наибольшего количества беспилотного транспорта. Какой регион начнет быстрее собирать о себе данные в машиночитаемом виде, тот регион получит все выгоды от цифровых платформ в части беспилотного транспорта, информационной безопасности и так далее», – пояснил министр.