Дело экс-сотрудника следкома за пьяную езду, повлёкшую смерть человека, передали в отдел СУ СКР по РТ

Старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий сообщил, что ждет бывшего сотрудника следственного комитета за езду в пьяном виде, в результате которой погиб человек.

ДТП произошло в минувший четверг. Тогда, находясь в нетрезвом состоянии, 26-летний экс-сотрудник следкома выехал на встречную полосу движения и врезался в такси. В нем на момент аварии находилась 17-летняя пассажирка. Девушку экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

Позже выяснилось, что молодой человек был уволен со службы следственного управления. В связи с этим возбужденное в отношении него уголовное дело по статье 264 УК РФ передали в производство отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Вину свою он полностью признал.



