Администратор бутика украла кошелек у покупательницы

22-летняя администратор бутика одного из ТРК автограда украла кошелек у покупательницы, пишут «Челнинские известия». Это произошло вечером 25 января. В кошельке 38-летней местной жительницы было 60 тыс. рублей. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские вышли на след воровки. К моменту задержания девушка потратила все деньги на личные нужды.