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Администратор бутика украла кошелек у покупательницы

Инцидент произошел в Набережных Челнах.
22-летняя администратор бутика одного из ТРК автограда украла кошелек у покупательницы, пишут «Челнинские известия». Это произошло вечером 25 января. В кошельке 38-летней местной жительницы было 60 тыс. рублей. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские вышли на след воровки. К моменту задержания девушка потратила все деньги на личные нужды.
КВ
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